На трассе Киев - Чоп открыт важный инфраструктурный мост через реку Ирпень
Понедельник, 4 сентября 2023, 16:34
4 сентября начато движение по мосту в селе Стоянка (Бучанский район, Киевская область), который возведен через реку Ирпень.
Об этом сообщает Министерство восстановления.
"Открыты все четыре полосы для проезда автотранспорта", - говорится в сообщении.
Мост возведен вместо разрушенного в самом начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
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Как известно, после освобождения Киевщины была построена временная объездная дорога. Однако ее технические характеристики не выдерживали плотное движение грузового транспорта, поэтому водителям приходилось объезжать альтернативным путем.
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