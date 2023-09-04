На трассе Киев - Чоп открыт важный инфраструктурный мост через реку Ирпень

4 сентября начато движение по мосту в селе Стоянка (Бучанский район, Киевская область), который возведен через реку Ирпень.

Об этом сообщает Министерство восстановления.

"Открыты все четыре полосы для проезда автотранспорта", - говорится в сообщении.

Мост возведен вместо разрушенного в самом начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

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Как известно, после освобождения Киевщины была построена временная объездная дорога. Однако ее технические характеристики не выдерживали плотное движение грузового транспорта, поэтому водителям приходилось объезжать альтернативным путем.