Новости 6 октября: суд арестовал активы Фридмана и Авена в Украине, обыски у производителя тепловизоров Archer

О Фридмане и Авене. Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

Об Archer. Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Работа компании приостановилась.

Ведомство отрицает изъятие компьютерной техники, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста.

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил о беспокойстве относительно обысков, проведенных НАБУ у производителя тепловизионной техники Archer, и инициировал закрытое заслушивание на комитете вопроса о защите подобных компаний.

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Об "Антонове". Крупнейший украинский производитель самолетов "Антонов" на этой неделе присоединился к Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы.

Об изменениях в бюджет. Верховная Рада на заседании 6 октября приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета 2023 года на 322,6 миллиарда гривен.

О межбанковской комиссии. Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы относительно соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачиваются эквайером в пользу эмитента в Украине.

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Солнце светит, но не греет. Почему государство почти не платит "зеленый" тариф домашним СЭС?

Крупным производителям "зеленой" электроэнергии государство платит только половину ее стоимости, а малым – и того меньше. В чем причина?(укр)