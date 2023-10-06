"Антонов" присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби

Крупнейший украинский производитель самолетов "Антонов" на этой неделе присоединился к Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лоббистскую группу, в состав которой входят такие компании, как Airbus SE, BAE Systems Plc и Rheinmetall AG.

"Одна из крупнейших европейских ассоциаций аэрокосмической и оборонной промышленности приняла в качестве одного из своих членов первую украинскую компанию. Это произошло в тот момент, когда союзники находятся под давлением (относительно предоставления помощи Украине, - ред.), и нуждаются в заверении Киева в своем долгосрочном обязательстве помочь отразить вторжение России", - пишет агентство.

Отмечается, что членство "Антонова" в Ассоциации является доказательством того, что промышленное сотрудничество между европейскими и украинскими производителями становится все более плотным.

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"Я искренне приветствую "Антонов" как нового члена Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы, что стало важным шагом к интеграции украинской аэрокосмической промышленности в европейскую промышленную экосистему", - сказал генеральный секретарь Ассоциации Ян Пай в заявлении, опубликованном 6 октября.

Bloomberg напоминает, что это лишь один из последних примеров сотрудничества Украины и Европы в оборонной сфере.

Ранее европейские оборонные подрядчики подписали также соглашения с украинскими компаниями о помощи в обслуживании и производстве оружия непосредственно в Украине.

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Кроме того, немецкая компания Rheinmetall и "Укроборонпром" создают совместное предприятие для обслуживания и ремонта техники, которую Германия поставляет в Украину, а также для производства вооружения Rheinmetall в Украине.

Напоминаем:

На текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами в Гранаде, Испания, чтобы настаивать на продолжении военной поддержки на фоне беспокойства относительно продолжающегося потока помощи от США.

В то же время Европейская поддержка Украины столкнулась с новым вызовом после того, как на всеобщих выборах в Словакии победил Роберт Фицо - политик, симпатизирующий России. Фицо выступает против военной поддержки Украины.

Как следствие, президент Словакии Зузана Чапутова уже выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Хотя на следующий день она изменила свое мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.

В конце сентября Польша заявила, что больше не будет предоставлять вооружение Украине и вместо этого сосредоточится на собственной защите.

Впрочем, сразу после этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что комментарии премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении вооружения Украины были неправильно восприняты на фоне нарастающего спора между двумя странами.