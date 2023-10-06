АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию, но засекретил на сколько

Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы относительно соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачиваются эквайером в пользу эмитента в Украине.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются в соответствии с дополнительным соглашением № 2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку.

В то же время материалы к рассмотрению этого вопроса в Антимонопольном комитете закрыли.

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"Материалы с ограниченным доступом", - отметили в АМКУ.

Напоминаем:

В ноябре 2021 года АМКУ уже разрешал компаниям Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию.

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Тогда это вызвало беспокойство в банковской системе.

Межбанковская комиссия (интерчейндж) - это комиссия, которую банк-эквайер, обслуживающий продавца или торгово-сервисное предприятие, платит банку-эмитенту, выдавшему карту покупателя, за каждую транзакцию по оплате товара или услуги, осуществленную с помощью карты. Фактически комиссия перераспределяется между двумя банками, поэтому и называется межбанковской.

В 2021 году снижение произошло до 1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий. И касалось только межбанковских комиссий для потребительских карт (то есть для физических лиц, включая все подкатегории).

Следующие этапы снижения должны были происходить начиная с 1 июля 2022 года - еще до ˂ 1% и начиная с 1 июля 2023 года - еще до ˂ 0,9%.

В то же время, в отличие от решения, принятого 5 октября 2023 года, речь шла о дополнительном соглашении № 1 к Меморандуму.