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Минфин от размещения ОВГЗ привлек 15,5 миллиардов: ставки снизились

Вторник, 31 октября 2023, 18:45 - Алексей Павлыш
 
unsplash

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 31 октября привлекло в бюджет 15,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения облигаций со сроком погашения через 8 месяцев под 17,08% привлекли 2,7 млрд грн.

 

В то же время бумаги со сроком погашения 1,7 года разместили под 18,03% - удалось привлечь 4,2 млрд грн (ставка снизилась с 18,15%).

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А трехлетние ОВГЗ под 18,82% (ставка снизилась с 19%) разместили на 5,1 млрд грн.

Также Минфин разместил годовые долларовые облигации под 4,71% - удалось привлечь 96 млн долл (ставка снизилась с 4,79%).

Напомним:

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 24 октября привлекло в бюджет 22,9 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 17 октября привлекло в бюджет 9,227 млрд грн.

С начала большой войны граждане и украинский бизнес увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа на 60,6 миллиарда гривен.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ
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