Минфин от размещения ОВГЗ привлек 15,5 миллиардов: ставки снизились
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 31 октября привлекло в бюджет 15,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Так, от размещения облигаций со сроком погашения через 8 месяцев под 17,08% привлекли 2,7 млрд грн.
В то же время бумаги со сроком погашения 1,7 года разместили под 18,03% - удалось привлечь 4,2 млрд грн (ставка снизилась с 18,15%).
А трехлетние ОВГЗ под 18,82% (ставка снизилась с 19%) разместили на 5,1 млрд грн.
Также Минфин разместил годовые долларовые облигации под 4,71% - удалось привлечь 96 млн долл (ставка снизилась с 4,79%).
Напомним:
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 24 октября привлекло в бюджет 22,9 млрд грн.
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 17 октября привлекло в бюджет 9,227 млрд грн.
С начала большой войны граждане и украинский бизнес увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа на 60,6 миллиарда гривен.
Экономическая правда