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Минфин от размещения ОВГЗ привлек 23 миллиарда: ставки снизились

Вторник, 24 октября 2023, 18:55 - Алексей Павлыш
 
unsplash

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 24 октября привлекло в бюджет 22,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения облигаций со сроком погашения через 1 год под 17,27% привлекли 3,5 млрд грн (ставка снизилась с 17,53% на прошлой неделе).

 

В то же время бумаги со сроком погашения 1,7 года разместили под 18,15% - удалось привлечь 4,2 млрд грн (ставка снизилась с 18,25%).

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А трехлетние ОВГЗ под 19% (ставка снизилась с 19,19%) разместили на 4,785 млрд грн.

Также Минфин разместил годовые долларовые облигации под 4,79% - удалось привлечь 286 млн долл.

Напомним:

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 17 октября привлекло в бюджет 9,227 млрд грн.

С начала большой войны граждане и украинский бизнес увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа на 60,6 миллиарда гривен.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ облигации
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