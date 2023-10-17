Минфин от размещения ОВГЗ привлек более 9 миллиардов

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 17 октября привлекло в бюджет 9,227 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что от размещения облигаций со сроком погашения через 1 год под 17,53% привлекли 1,067 млрд грн.

В то же время бумаги со сроком погашения 1,7 года разместили под 18,35% - удалось привлечь 3,175 млрд грн.

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А трехлетние ОВГЗ под 19,19% (ставка не изменилась) разместили на 5,036 млрд грн.

Инфографика: Минфин

В общем Минфин разместил облигации на сумму более 9,2 млрд гривен.

Напомним:

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С начала большой войны граждане и украинский бизнес увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа на 60,6 миллиарда гривен.