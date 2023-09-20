В Минфине подсчитали, сколько средств с начала войны украинцы вложили в ОВГЗ

С начала большой войны граждане и украинский бизнес увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа на 60,6 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На 20 сентября физлица увеличили объем портфеля ОВГЗ на 22,2 млрд грн до 47,7 млрд грн. Юридические лица – на 39,9 млрд грн до 120,5 млрд грн.

Представители территориальных общин увеличили объем купленных военных ОВГЗ на 2,2 млрд грн – до 2,3 млрд грн.

Реклама:

В Минфине подчеркнули, что сумма средств, вложенных местными властями в ОВГЗ, равна лишь 1,14% от объема неиспользованных остатков местных бюджетов на счетах. С начала этого года остатки увеличились на 86,4 млрд грн и по состоянию на 1 сентября 2023 года составляют 201,8 млрд грн.

В мае этого года правительство приняло Постановление № 523, которым намеревалось привлечь местные органы власти аккумулировать часть неиспользованных остатков в военных облигациях.

Теперь общины могут размещать средства на срочных депозитах только в случае приобретения государственных ценных бумаг на сумму в размере 50 процентов общего объема средств, размещаемых на депозитах.

Реклама:

Однако местные органы власти снизили объем приобретенных облигаций с 3,7 до 2,3 млрд грн за последние месяцы, несмотря на ожидания увеличения их участия в финансировании расходов государственного бюджета", – добавили в министерстве.

В Минфине отметили, что внутренние поступления и военные облигации – это два важных инструмента финансирования ВСУ и призывали инвестировать в военные ОВГЗ.

"Удобные цифровые решения для приобретения облигаций, превышающая инфляционные ожидания рыночная доходность, 100% гарантия возврата средств от государства, высокая ликвидность и отсутствие налога на прибыль от ОВГЗ делают военные облигации наиболее привлекательным инструментом на рынке", - резюмировали в Минфине.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 19 сентября, разместило облигации на сумму более 14,7 млрд грн в эквиваленте.