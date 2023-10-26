"Укрзализныця" продолжила маршрут нового поезда Варшава-Коломыя

"Укрзализныця" продлила маршрут нового поезда Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя в Черновцы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В экспериментальном режиме поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02, будет следовать через Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Раву-Русскую в 9:58.

Там пассажиры по-прежнему будут пересаживаться на поезд польского перевозчика SKPL, который будет прибывать в Варшаву в 17:18.

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В обратном направлении, из Равы-Русской, поезд будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать в Черновцы в 13:20.

Кроме того, также назначены дополнительные рейсы в сообщении Черновцы – Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов. Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Раву-Русскую в 22: 02.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

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Билеты на все рейсы можно купить в приложении "Укрзализныця", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним:

В середине октября "Укрзализныця" запустила новое железнодорожное сообщение между Коломыей и Варшавой через пункт пропуска Рава-Русская.

Новый маршрут как и другие в Польшу, курсирует с пересадкой – из-за разницы между украинскими и европейскими путями.