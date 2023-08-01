Одно из нововведений о помощи ВПЛ перенесено с 1 августа на 1 ноября

Правительство Украины отсрочило до 1 ноября 2023 года изменение правил предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Нововведения должны были вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за помощью. Но сегодня Правительство отсрочило введение в действие этой новации до 1 ноября 2023 года", - говорится в сообщении Минреинтеграции в телеграмм-канале.

В Минреинтеграции напомнили, что в июле Кабмин изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

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Согласно этим изменениям, за оформлением пособия на проживание должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Напоминаем:

В июле Кабинет Министров Украины внес и другие изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц, которые также должны были заработать с 1 августа.

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Так, для всех внутренне перемещенных лиц, которые получали помощь по состоянию на июль, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех переселенцев, проживающих в Украине.