С 1 ноября в Украине заработают строительные нормы для сооружений гражданской защиты

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило проект новых государственных строительных норм, которые должны будут применяться с 1 ноября при строительстве защитных сооружений гражданской защиты, а также - при реконструкции уже существующих.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Новые государственные строительные нормы вступают в силу с 1 ноября 2023 года и устанавливают четкие требования к проектированию и строительству новых защитных сооружений.

Эти же требования будут обязательными для реконструкции и капитального ремонта уже существующих защитных сооружений.

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Согласно новым нормам, все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе школ, больниц, садиков должны будут предусматривать наличие правильно обустроенных зон.

Так, утвержденный проект ГСН предусматривает, что все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности, в том числе физической безбарьерности. В частности, такие сооружения должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. В случае невозможности обустройства пандуса рекомендуется применять подъемные устройства и механизмы.

Также в защитных сооружениях должны быть обустроены системы визуальной и тактильной навигации, контрастная маркировка на лестницах и порогах.

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При новом строительстве обязательным является обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения. Такое помещение должно рассчитываться на каждые 200 человек.

Проект ДБН В.2.2-5:2023 уже размещен на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства по ссылке.

В течение месяца проект ГСН будут зарегистрированы, а их контрольный экземпляр появится в свободном бесплатном доступе для использования при проектировании зданий.

Также, до 1 ноября Минвосстановления будет предоставлять экспертные консультации представителям строительного рынка об особенностях новых ГСН и их внедрения на практике.

ДБН В.2.2-5:2023 были разработаны Минвосстановления в сотрудничестве с Министерством обороны, ГСЧС, Минсоцполитики, Минобразования, Минздравом, проектными и научно-исследовательскими институтами, практикующими архитекторами и конструкторами, застройщиками и представителями экспертной общественности.

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