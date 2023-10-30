После национализации Sense Bank украинцы доверили банку 11 миллиардов

После национализации Sense Bank украинцы открыли в банке более 100 тысяч вкладов на общую сумму около 11 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Кроме этого, через 100 дней после национализации банка 80% розничных клиентов повторно разместили свои сбережения на депозитных счетах банка.

"Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены владельца существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц. С момента национализации банк вырос в пассивах юридических лиц с 18,8 млрд. грн. до 36,4 млрд. грн.", - говорится в сообщении.

Реклама:

Так, прирост пассивов МПБ составил 29%, а портфель корпоративного бизнеса увеличился на 95%. Участие предприятий государственного сектора в структуре пассивов банка составляет около 23%.

Также Sense Bank возобновил участие в программе поддержки микро- и малого предпринимательства в Украине Доступные кредиты 5-7-9. Корпоративный блок рассматривает более 160 кредитных заявок от действующих и потенциальных клиентов на общую сумму более 18 млрд грн.

Также заявку банка на участие в государственной программе кредитования "Еселя" согласовала Украинская финансовая жилищная компания. После подписания Генерального соглашения с ПАО "Укрфинжилье" банк будет предоставлять заемщикам ипотечные кредиты сроком от 1 до 20 лет по процентным ставкам 3% или 7% годовых.

Реклама:

Напоминаем:

В течение суток после национализации "Смысл Банка" клиенты открыли депозитных вкладов на общую сумму 330 млн грн – более чем в три раза больше, чем за сутки до этого.

Кабинет Министров 21 июля принял решение приобрести в полном объеме акции "Смысл Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

21 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Накануне правления Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Экономическая правда