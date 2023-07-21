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Націоналізація "Сенс Банку": у фінустанову ввели тимчасову адміністрацію

П'ятниця, 21 липня 2023, 11:39 - Анастасія Жарикова

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Команда Фонду уже працює в Банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством", - йдеться в повідомленні.

У Фонді нагадали, що враховуючи, що "Сенс Банк" входить до переліку системно важливих банків, Нацанк, направив до Кабінету Міністрів пропозицію щодо участі держави у виведенні банку з ринку. За фактом прийняття рішення Урядом буде повідомлено додатково.

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На зараз Фонд забезпечує стабільну операційну діяльність банку. 

"Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб", - зазначили в ФГВФО.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

Нацбанк готовий до будь-якого розвитку подій щодо можливого оскарження акціонерами "Сенс Банку" рішення щодо націоналізації банку.

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів Альфа Банк банки
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