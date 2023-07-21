ФГВФО про перші години роботи тимчасової адміністрації в "Сенс Банку": люди відкривають депозити

Тимчасова адміністрація, яка була введена в націоналізований АТ "Сенс Банк" лише опівдні, 21 липня, вже має перші результати діяльності.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, на підставі рішення Кабміну про участь держави у виведенні з ринку "Сенс Банк", вже розроблено та затверджено план врегулювання АТ "Сенс Банк".

"Згідно з планом права власності на акції банку передаються державі в особі Міністерства фінансів України, без пошуку інших інвесторів", - зазначають в ФГВФО.

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Забезпечено сталу операційну діяльність Банку.

"Сервіси працюють у звичайному режимі. Будь-якого відтоку коштів з рахунків клієнтів не спостерігається", - інформує Фонд гарантування вкладів.

Більше того, наголошують в ФГВФО, впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн. Це в понад 3 рази більше, ніж за добу до цього.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

Нацбанк готовий до будь-якого розвитку подій щодо можливого оскарження акціонерами "Сенс Банку" рішення щодо націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".