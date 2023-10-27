В ОК "Юг" объяснили логику работы морского коридора: искусственных задержек нет, потому что нет графика

Графика работы гуманитарного коридора в Черном море пока не существует, суда курсируют тогда, когда позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщила пресс-секретарь объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Спикер ОК "Юг" попросила не накручивать ситуацию вокруг каких-то искусственных задержек, которые происходят.

"Графика устойчивого нет, есть возможности, которые реализуются при поддержке сил обороны", - пояснила Гуменюк.

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По словам Гуменюк, речь идет в целом о работе гуманитарного коридора, а не только "зернового коридора", где везут исключительно зерно.

"Обеспечение работы этого коридора предложено в условиях, которые могут соблюдать Силы обороны и обеспечивать составляющую безопасности в том объеме, в котором это возможно", - подчеркнула Гуменюк.

Она напомнила, что работа морского коридора осуществляется без гарантий международных партнеров, его работу самостоятельно обеспечивают украинские военные.

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Суда заходят и выходят из коридора только тогда, когда военные уверены, что эта операция состоится максимально безопасно.

В то же время она подтвердила, что военные фиксируют увеличение количества беспилотных летательных разведывательных аппаратов, которые собирают информацию не только вдоль линии фронта, но и пытаются заходить с моря, отслеживать ситуацию в более глубоких регионах.

"Пребывание в Черном море корабельной группировки имеет признаки того, что на судах могут находиться беспилотные летательные разведывательные аппараты. Это делается для прояснения надводной ситуации (...). Кроме того, понимаем, что накопление определенных ресурсов врага будет реализовано. В последнее время мы уже наблюдали это. Атаки стали более направленными в смысле определенной попытки", - констатировала Гуменюк.

Напоминаем:

Накануне консалтинговая компания Barva Invest заявила, что 25 октября АМПУ выпустила предупреждение о том, что движение судов коридором будет приостановлено по меньшей мере 26 октября 2023 года.

Также 25 октября Украинская зерновая ассоциация заявила о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут "колоссальные потери".

Однако уже к вечеру 26 октября Министерство восстановления Украины опровергло приостановку работы зернового коридора.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что "зерновой коридор" не будет останавливаться, несмотря на угрозы со стороны РФ.