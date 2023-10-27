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Зеленский подтвердил, что "зерновой коридор" не будет останавливаться, несмотря на угрозы со стороны РФ

Пятница, 27 октября 2023, 13:10 - Лия Ильченко
 
Getty Images

"Зерновой коридор" в Черном море продолжит функционировать несмотря на все угрозы со стороны России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает сайт главы государства.

Отмечается. что Владимир Зеленский проинформировал Риши Сунака о ситуации в Черном море и о действиях России, которые создают опасность для гражданского судоходства.

По словам Главы государства, несмотря на все угрозы "зерновой коридор" продолжит функционировать.

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"Собеседники обсудили дальнейшую работу над внедрением страхования гражданских судов", - сообщает пресс-служба президента.

Напоминаем:

Накануне консалтинговая компания Barva Invest заявила, что 25 октября АМПУ выпустила предупреждение о том, что движение судов коридором будет приостановлено по меньшей мере 26 октября 2023 года.

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Также 25 октября Украинская зерновая ассоциация заявила о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут "колоссальные потери".

Однако уже к вечеру 26 октября Министерство восстановления Украины опровергло приостановку работы зернового коридора.

Зеленский зепно
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