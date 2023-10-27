Госаудитслужба согласилась с предприятиями ВПК: прибыль следует вернуть в состав цены

Государственная аудиторская служба Украины поддерживает возвращение прибыли в состав цены, соответствующие предложения направлены в Минобороны.

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы 27 октября.

Отмечается, что "с целью поддержания обороноспособности государства в период действия военного положения в Украине, Госаудитслужба поддерживает и считает целесообразным возвращение условия расчета цены с учетом прибыли, как это было до 24 февраля 2022 года".

"Государственная аудиторская служба Украины подготовила свои предложения по урегулированию ситуации в сфере закупок в оборонной сфере. Также служба готова в дальнейшем присоединиться к разработке проекта правительственного решения или соответствующего законопроекта. Наработанные предложения направлены на рассмотрение в Минобороны", - говорится в сообщении.

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Также Госаудитслужба, учитывая военное положение, предлагает предусмотреть направление вышеупомянутой прибыли именно на развитие военно-промышленного комплекса: инновацию, модернизацию, модификацию, достройку, дооборудование, реконструкцию и тому подобное.

При этом в Госаудитслужбе уточняют, что они не формируют политику, а являются правоприменительным органом. Ее решения основываются на основе "юридических фактов и конкретных правовых норм, а ее действия не предусматривают применение или неприменение норм права по собственному убеждению (предпочтения)".

Напоминаем:

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Напоминаем, ранее между Госаудитслужбой и предприятиями, работающими на сферу обороны, возник напряженный момент, поскольку доходы, которые получали оборонные компании по контрактам в 2022-м году, ГАСУ считает неправомерными.

Об этом, в частности, сообщала Федерации работодателей Украины.

ГАСУ провела аудит контрактов Министерства обороны за 2022 год и решила, что все деньги, которые были заложены как "прибыль" для компаний-поставщиков, были выплачены неправомерно и являются убытками государству. Речь идет о 2,5 млрд грн.

Позже с критикой в адрес ГАСУ выступили конкретные предприятия.

Известно, что производитель ракет "Нептун" - Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", уже дважды обращалось к правительству из-за действий Госаудитслужбы.

Возмущение производителей вызвали выводы, которые признали нарушением включение прибыли в состав цены на продукцию.

Кроме того, в Офис Президента обратились ведущие предприятия оборонного комплекса Украины, которые заявляют о возможности полной остановки работы из-за действий Госаудитслужбы.