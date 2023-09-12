Госаудитслужба до сих пор считает прибыли оборонных предприятий как государственные убытки

Те прибыли, которые получали оборонные компании по контрактам в 2022-м году, Государственная аудиторская служба (ГАСУ), до сих пор считает неправомерными.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) в Кабинет министров.

Минобороны в контрактах со своими поставщиками оружия и припасов закладывало в цену товаров себестоимость + небольшой процент прибыли. Размер этой прибыли регулируется постановлением №363.

ГАСУ провела аудит контрактов Министерства обороны за 2022 год и решила, что все деньги, которые были заложены как "прибыль" для компаний-поставщиков, были выплачены неправомерно и являются убытками государству. Речь идет о 2,5 млрд грн.

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В своих выводах ГАСУ опирается на постановление №335, которое начало действовать через месяц после вторжения. По мнению службы, с момента вступления в силу этого постановления компании-поставщики Минобороны не имели права включать прибыль в цену товара, ведь получение прибыли в тексте постановления никак не упоминается.

ФРУ считает, что этими выводами ГАСУ фактически заставляет поставщиков Минобороны работать "в ноль", что несет в себе риски для конкурентоспособности украинского оборонного комплекса. Само же постановление №335 ГАСУ трактует неправильно, ведь этот документ вообще не регулирует вопрос прибыли в формуле цены по контрактам с Минобороны.

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Чтобы уладить конфликт, Кабмин в июле принял изменения в постановление №1275. Этим документом коллизию устранили, а компаниям, заключающим контракты с Минобороны, еще раз дали зеленый свет на получение прибыли.

Однако по словам ФРУ, изменения не коснулись тех контрактов, которые были заключены до лета 2023 года. Их ГАСУ якобы до сих пор считает неправомерными. Поэтому ФРУ просит Кабмин растолковать спорное постановление №335 и отменить ошибочные выводы ГАСУ по результатам последнего аудита.

Ранее производители оружия ЭП рассказывали, что именно благодаря прибыли, которая закладывается в формулу цены в контрактах с Минобороны, они могли финансировать разработку нового оружия и инвестировать в расширение мощностей.

По данным ЭП, крупные производители оружия пока не получают исков в суд за полученные прибыли в 2022 году, однако некоторые из них готовятся к такому сценарию и опасаются, что их заставят вернуть заработанные деньги, ударив по оборотным средствам предприятий.

Экономическая правда