Производитель ракет "Нептун" во второй раз обращается к правительству из-за действий Госаудитслужбы

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", относящееся к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, в частности, яаляется производителем ракет "Нептун", второй раз пытается обратить внимание Кабмина на критические последствия действий Госаудитслужбы, которая заявляет о "незаконно полученных доходах" предприятий ОПК Украины.

Об этом предприятие сообщает 9 октября, через три недели после первого аналогичного обращения, после которого ситуация только ухудшилась.

Через 10 дней после первого публичного обращения КБ относительно ошибочности выводов Госаудитслужбы и связанных с этим угроз, 29 сентября Государственная аудиторская служба начала ревизию "отдельных вопросов" деятельности ГП "ГосККБ "ЛУЧ", в том числе относительно включения прибыли в состав цены на продукцию.

"Уже третья за время военного положения проверка ГАСУ вызывает удивление и отвлекает человеческие ресурсы от разработки и производства вооружения. ГП "ГоскККБ "ЛУЧ" вынуждено повторно обратиться к Правительству и высшему политическому руководству страны из-за действий и выводов Государственной аудиторской службы Украины", - говорится в сообщении.

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Несмотря на принятое Верховной Радой Украины постановление №10071 от 21 сентября 2023 года "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения", Госаудитслужба публикует на собственном официальном веб-сайте новость "Верховная Рада Украины подтвердила правильность действий Государственной аудиторской службы, приняв Постановление №10071".

Отмечается, что КБ "Луч" за собственные оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности.

"Эти оборотные средства формируются прибылью, полученной в том числе от государственных контрактов. Разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен постановлением №363 от 3 марта 2021 года, действующим и сейчас. Требование Госаудитслужбы по возврату прибыли является критическим для деятельности предприятия и ставит под вопрос выживание оборонно-промышленного комплекса", - отмечает предприятие.

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Напоминаем:

В сентябре КБ "Луч" заявило, что кроме военной агрессии Российской Федерации предприятие столкнулось с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства оружия.

В заявлении говорилось о позиции должностных лиц Госаудитслужбы насчет запрета включения прибыли в состав цены, которая создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства.

Выводы Госаудитслужбы вызвали возмущение, разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии были переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства.

Как известно, Госаудитслужба еще раньше обратилась к Минобороны с требованием о взыскании полученной предприятиями прибыли.

Ранее также сообщалось, что КБ "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.