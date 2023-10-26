Коломойский передал управление корпоративными правами 1+1 media коллективу группы

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Находящийся под стражей по делу о завладении средствами Приватбанка бенефициарный владелец группы компаний 1+1 media олигарх Игорь Коломойский передал свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу компании в лице действующего гендиректора Ярослава Пахольчука.

Об этом говорится в заявлении 1+1 media.

Решение о передаче корпоративных прав было принято Коломойским 23 октября. Соответствующее заявление было адресовано трудовому коллективу медиагруппы и Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО Телерадиокомпания Студия 1+1, который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", — говорится в официальном заявлении Игоря Коломойского.

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В заявлении 1+1 говорится, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов.

"Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским", – добавили в медиагруппе.

Решение о передаче корпоративных прав было принято на 5 лет. 1+1 объясняет его "необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий, являющихся критически важными факторами существования медиакомпании в условиях большой войны". А также тем, что в настоящее время Коломойский не может полноценно осуществлять свои полномочия. Олигарх находится под стражей со 2 сентября.

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"На сегодняшний день крайне важно, особенно в условиях турбулентности и полномасштабного вторжения, сохранить рабочий механизм, который формировался годами, и обеспечить непрерывность работы команды для выполнения возложенных на нее задач по информационной обороноспособности страны", — резюмировал Коломойский.

Напоминаем:

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

24 октября Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест, оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен, и отправил на медобследование.

Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы.