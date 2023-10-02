Украинский стартап Haiqu будет сотрудничать с канадским институтом Perimeter

Американо-украинский стартап Haiqu, разрабатывающий программное обеспечение для повышения производительности квантовых процессоров, будет сотрудничать с институтом Perimeter для более глубокого научного исследования квантовых технологий.

Об этом ЭП сообщили основатели стартапа.

В рамках партнерства Haiqu будет развивать свою исследовательскую группу, которая будет работать на кампусе института Perimeter, а в частности в одной из его лабораторий – Quantum Intelligence Lab (PIQuIL). Специалисты стартапа начнут несколько совместных исследовательских проектов с учеными института. На базе лаборатории Haiqu и Perimeter откроют возможности для стажировок студентов.

Институт теоретической физики Perimeter – один из мировых центров научных исследований в области теоретической физики, расположенный в Ватерлоо, Канада. Институт сосредоточен на теоретическом исследовании нескольких направлений физики, которые могут помочь современным технологиям стать прорывными и ускорить инновации в мире. Среди ключевых направлений – космология, гравитация, квантовые технологии, конденсированные системы, математическая физика и другие. Реклама:

"В секторе квантовых вычислений идеи развиваются очень быстро и некоторые страны или бизнесы соревнуются за таланты. В отрасли, на сегодняшний день, всего меньше 10 тысяч человек, и часто лишь десятки людей в определенных нишах. Институт Perimeter является мировым лидером в квантовых исследованиях. Мы рады этому партнерству и уверены, что оно приведет к новым идеям, которые в корне изменят решение сложных проблем с которыми сейчас сталкивается наша отрасль", – отметил соучредитель и CEO Haiqu Ричард Гиван.

Американо-украинский стартап Haiqu был основан в конце 2022 года. Он создает технологии для повышения эффективности квантовых компьютеров.

В июне этого года стартап объявил о закрытии pre-seed раунда финансирования на сумму 4 млн долл. Раунд возглавили инвесторы Кремниевой долины – MaC Venture Capital, Toyota Ventures, SOMA capital, а также украинские венчурные фонды u.ventures, SID Venture Partners, Roosh Ventures и частные инвесторы.

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Напомним:

Украинский сервис покупки электронных виньеток для платных дорог стран ЕС eTOLLs EU, запущенный компанией "Штрафы UA", привлек 450 тысяч евро инвестиций от дистрибьютора FMCG-товаров (товары массового потребления) Imperia Holding Айка Товмасяна.