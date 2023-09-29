Украинский стартап eTOLLs EU, который делает приложение для водителей в ЕС, привлек 450 тысяч евро инвестиций

фото: eTOLLs EU

Украинский сервис покупки электронных виньеток для платных дорог стран ЕС eTOLLs EU, запущенный компанией "Штрафы UA", привлек 450 тысяч евро инвестиций от дистрибьютора FMCG-товаров (товары массового потребления) Imperia Holding Айка Товмасяна.

Об этом говорится в сообщении компании.

Стартап eTOLLs EU запустила компания "Штрафы UA" в феврале 2023 года, он работает в 8 странах ЕС (Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Румыния и Швейцария), набрав 80 тыс водителей и более 10 тыс транзакций. Реальная текущая цена продукта достигает 3 млн евро.

По словам руководителей проекта, привлеченное финансирование позволит подключить все типы платных дорог в Европе и стать первой платформой для комплексной оплаты проезда.

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"В Европе миллиарды неоплаченных штрафов. Мы ставим перед собой цель диджитализировать процессы и системы для водителей", - заявил соучредитель проекта Штрафы UA и eTOLLs EU Денис Дмитров.

"Решение eTOLLs EU позволяет получить оперативную информацию о платных дорогах на пути водителя и избежать уплаты штрафов. Процесс покупки виньетки в ЕС в каждой стране разный. Диджитал виньетки нужно покупать в каждой стране на специальных порталах.

Стартап предоставляет возможность прокладывать маршруты, и выбирать лучший, и платить в один клик все необходимые дорожные сборы", - заявили в компании.

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Сейчас компания имеет офисы в Украине, Германии и Чехии. Над развитием сервиса работает команда в Берлине, Праге, Лиссабоне, Киеве и других европейских городах.

Компания планирует расширение команд в Чехии и Германии.

При этом на данный момент 50% продаж в eTOLLs EU приходятся на водителей из Украины. Далее следует Германия - 12%, Польша - 4% и Дания, Литва, Швеция, Чехия и Латвия - 3%.

Экономическая правда