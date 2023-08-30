8 самых дорогих tech-стартапов 2023 года

У 2023 році швидко зростають індустрії криптовалюти, NFT, військових технологій, штучного інтелекту, віртуальної реальності. Формується ринок eVTOL – літальних апаратів вертикального зльоту і посадки, більш відомих як "летючі машини".

Описані нижче вісім стартапів створюють новий світ для споживачів – середовище, де можна буде пересуватися за допомогою повітряного таксі, генерувати витвори мистецтва на блокчейні і мати свого диджитал-клона.

Підбираючи стартапи, ЕП орієнтувалася на рівень оцінки понад 1 млрд дол, високе залучення інвесторів та венчурів, інноваційність технологій, трендовість продуктів та користувацький попит.

Shield AI

Shield AI – американській оборонний та аерокосмічний стартап, що розробляє ШІ-пілотів для винищувачів та БПЛА. Його клієнтами є ВПС та армія США, а також збройні сили Бразилії. Зокрема, ШІ-пілот Hivemind використовуватиметься як другий пілот на винищувачах F-16, F-22 та F-18.

У червні 2022 року Shield AI залучив 165 млн дол для розвитку автономних літальних систем. Раунд очолила венчурна компанія Snowpoint Ventures. Наразі оцінка стартапу становить 2,3 млрд дол.

У березні компанія Boeing анонсувала співпрацю з Shield AI з метою інтегрувати AI-пілота в майбутні та існуючі оборонні платформи. "Пілоти із штучним інтелектом є найбільш стратегічною технологією стримування і вже довели свою ефективність у сценаріях повітряного бою", – сказав CEO Shield AI Брендон Ценг.

У червні він зробив заяву щодо втрат дронів у ЗСУ. За його словами, українські бійці щомісяця втрачають 10 тис дронів через російську РЕБ, тому стартап вирішив запозичити досвід України і вдосконалити американські безпілотники.

Shield AI розробив систему для ударного безпілотника XQ-58 Valkyrie від компанії Kratos, який, вірогідно, працюватиме з американськими винищувачами п’ятого і шостого поколінь. ШІ дозволить дрону працювати без зв’язку та GPS-сигналу.

Anduril

Military-tech-стартап Anduril американського підприємця Палмера Лакі створює автономні системи патрулювання повітряних, космічних та морських просторів. Стартап використовує штучний інтелект та комп'ютерний зір (Computer Vision).

Серед продуктів Anduril – безпілотники Altius та Ghost 4. Перший з них адаптований до дрона-камікадзе – типу зброї, призначеної для зависання в просторі перед завданням удару по повітряній або наземній цілі.

Другий – автономний безпілотник-розвідник. Завдяки ШІ дрон може ухвалювати рішення та обирати цілі. Він контролюється через оригінальну операційну систему Lattice OS і не передбачає ускладненого навчання для оператора.

Безпілотник-розвідник Ghost 4 від стартапу Anduril Джерело: Anduril

Lattice OS – це найважливіша технологія, яку розробив Anduril. Ця операційна система з відкритим вихідним кодом перетворює окрему роботизовану техніку на узгоджену систему. Відомо, що системи Anduril використовуються і в Україні, та де саме – не розголошується.

У грудні 2022 року Anduril залучив 1,48 млрд дол інвестицій. Після цього оцінка компанії зросла майже удвічі до 8,48 млрд дол. Раунд фінансування очолив Valor Equity Partners, давній інвестор Anduril.

У червні 2023 року Anduril поглинув компанію Adranos, виробника твердотільних ракет. Стартап планує вдосконалити їх виробництво на підприємстві Adranos Solid Rocket Complex у штаті Міссісіпі та посилити свою позицію на ринку гіперзвукової та ракетної техніки.

Інвестиції у military-tech-стартапи почали стрімко зростати після початку великої війни, пише Financial Times. За перші п'ять місяців 2023 року американські венчурні інвестори уклали понад 200 оборонних угод на 17 млрд дол.

Archer Aviation

Archer Aviation – один з найбільших стартапів на ринку eVTOL. Це визначення використовується для літальних апаратів вертикального зльоту і посадки. Споживачі зазвичай називають eVTOL летючим автомобілем.

Місія Archer Aviation – зробити революцію у сфері міського транспортування. У 2022 році стартап презентував прототип свого інноваційного продукту – електричного повітряного таксі. Модель називається Midnight.

Це глянцевий чорно-сірий літальний апарат, що вміщує чотирьох пасажирів. Повітряне таксі зможе перевозити людей з центру Манхеттена до місцевого міжнародного аеропорту Newark Liberty у 2025 році. Розробники Midnignt стверджують, що шлях триватиме 10-15 хв, а вартість польоту становитиме 100 дол.

Прототип повітряного таксі Midnight від Archer Aviation Джерело : Cnet

Archer Aviation стала публічною компанією у 2021 році. Лістинг на біржі був ініційований шляхом об'єднання Archer Aviation з Atlas Crest Investment Corp. Такий спосіб називається SPAC або вихід на біржу через злиття з іншою фірмою.

У 2023 році акції Archer Aviation зросли на понад 280% на хвилі зацікавленості Midnight.

Stability AI

Stability AI – створений у 2020 році стартап, що розробив модель з відкритим кодом Stable Diffusion, здатну перетворювати текст на зображення. Реліз Stable Diffusion відбувся у 2022 році. На той час програма могла генерувати фотореалістичні зображення розміром 515x515 пікселів з будь-якого тексту.

У липні 2023 року вийшов реліз Stable Diffusion XL (SDXL) версії 1.0. Ця модель здатна створювати зображення розміром 1024x1024 пікселі. Вона містить 3,5 млрд параметрів.

Зображення, згенеровані Stable Diffusion XL 1.0 Джерело : Arstechnica

Доступний відкритий код робить Stable Diffusion найбільш популярною генеративною моделлю серед користувачів. За допомогою штучного інтелекту (AI) дизайнери, маркетологи та інші користувачі можуть створювати рекламні банери, презентації та інфографіки. Треба лише ввести текст опису.

У жовтні 2022 року Stability AI залучив 101 млн дол у раунді Seed (початковий) при оцінці 1 млрд дол. Раунд очолили інвестиційні компанії Coatue Management та Lightspeed Venture Partners.

Genies

Genies – стартап з Лос-Анджелеса, що пропонує користувачам досвід занурення у метавсесвіт. У додатку користувачі можуть створити власний анімований аватар – персоналізований та інтерактивний. Стартап пропонує понад мільйон різних комбінацій характеру аватарів та їх зовнішності. Для обраного цифрового клона можна підібрати NFT-аксесуар.

Genies також дає селебриті можливість створити аватар та використати його як дублера на будь-яких онлайн-подіях. Для збільшення впізнаваності бренду стартап співпрацює з Justin Bieber, Rihanna та Cardi B.

Під час чату в додатку з іншою людиною користувач може відповісти аватаром, який імітуватиме його настрій, емоцію чи жест. Для досягнення найбільш реалістичного ефекту живого листування розробники Genies проаналізували понад 100 млн чатів. Алгоритм здатен розпізнавати понад 180 видів мікрозмін настрою дописувачів.

У квітні 2022 року Genies отримав 150 млн дол інвестицій від фондів Silver Lake, Bond, NEA та Tamarack Global. Оцінка стартапу становила 1 млрд дол.

Зараз команда Genies фокусується на блокчейні, децентралізованій мережі Web3, та розробці екосистеми NFT-аватарів для покоління Z (народжені у 1997-2010 роках).

Robinhood

Robinhood – це застосунок, який пропонує просту модель торгівлі фінансовими інструментами – акціями, ETF (біржовий інвестиційний фонд), опціонами та криптовалютою. Його особливість у тому, що він дозволяє інвестувати навіть 1 дол, а також обіцяє користувачам торгівлю без комісій. На чому Robinhood заробляє?

Понад 80% доходів компанії становить плата "за потік замовлень". Формально користувачі не сплачують комісії. Додаток продає право на виконання заявки клієнта іншому брокеру, який виконує її за вигідною для себе ціною. Наприклад, якщо користувач хоче придбати акцію, вартість якої в додатку становить 1 дол, то реальна вартість акції на ринку – 99 центів. Курсова різниця – це прибуток брокера.

2021 рік став найбільш хайповим для стартапу, адже тоді компанія розмістила власні акції на Nasdaq. На той момент кількість користувачів Robinhood сягнула 22,5 млн осіб, а оцінка стартапу наблизилася до 32 млрд дол.

Попри стрімке підвищення оцінки в період IPO, компанія розуміла, що такий зріст неприродний, нестабільний і має уповільнитися. Справді, за даними Buisnessofapps, у 2022 році оцінка Robinhood упала до 7,7 млрд дол, проте у 2023 році зросла і зараз становить 10,4 млрд дол.

OpenSea

OpenSea – один з найбільших у світі децентралізованих маркетплейсів NFT, що дозволяє користувачам купувати, продавати та створювати унікальні цифрові активи в блокчейні Ethereum.

NFT (Non-fungible token) – унікальний актив чи товар у цифровому вигляді. Простіше кажучи, NFT-токен – це файл, який посвідчує право власності на певний товар, який існує лише в інтернеті. Наприклад, цифровий малюнок чи фото.

У першому кварталі 2023 року кількість користувачів з прив’язаними до OpenSea криптогаманцями перевищила один мільйон. Річ у тім, що маркетплейс має кілька переваг, які дозволяють залучати дедалі більше користувачів.

По-перше, в OpenSea не треба платити за створення NFT. Розрахуватися можна при продажу токена. По-друге, продавати NFT-арт (зображення, відео, гіфки) можуть і творці, і покупці. Творець також може встановити комісію з наступних перепродажів його твору, розмір якої обмежений 10%.

Колекція Bored Ape Yacht Club Джерело: OpenSea

OpenSea має два виклики, що можуть похитнути статус компанії як єдинорога: інвестор знизив її оцінку, а маркетплейс-конкурент Blur стрімко набуває популярності.

У квітні 2023 року венчурний фонд Tiger Global зменшив оцінку OpenSea на 76% з 13 млрд дол до 3 млрд дол. Імовірно, таке рішення інвестора пов'язане з падінням продажів NFT на маркетплейсі до нижчого рівня, ніж при залученні компанією фінансування у 2022 році.

Падіння продажів не випадкове. Угоди з цифровими активами схожі на торгівлю акціями та криптовалютами, однак тенденції ринку NFT, на відміну від ринку акцій, непередбачувані. Річ у тім, що для NFT велике значення має віральність (швидкість поширення), що неможливо передбачити. Зростання чи падіння вартості або попиту на них не піддаються обрахуванню.

BitGo

BitGo – це криптогаманець, що захищає криптоактиви користувачів, іноді – у фізичних сховищах. Криптогаманець підтримує понад 500 цифрових активів і токенів ERC20 (стандарт для створення токенів на блокчейні Ethereum). Наразі, за даними SEC, стартап обслуговує понад 1 500 клієнтів у 52 країнах.

Криптогаманець має гарну репутацію та попит, адже користувачі, що інвестують у цифрові активи, добре знають, як важливо захищатися від шахрайства. Якщо залишити активи на депозиті біржі, збільшується ризик викрадення монет у разі зламу платформи.

Серед переваг BitGo – розв'язання проблем повільних транзакцій під час великих угод; динамічні комісії; захист акаунтів за допомогою ключа; створення приватного блокчейну за реквестом організації; доступ для розробників через API.

У 2022 році BitGo готувалася придбати криптовалютна компанія Galaxy Digital. Сума угоди оцінювалася 1,2 млрд дол. Проте Galaxy Digital вийшла з переговорів, аргументуючи це тим, що BitGo не зміг надати фінансову звітність за 2021 рік.

У серпні 2023 року стартап залучив від приватних інвесторів 100 млн дол. Оцінка компанії сягнула 1,75 млрд дол.