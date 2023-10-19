Новости 19 октября: Рада приняла бюджет-2024 в первом чтении, компании с ЕС в обход санкций помогают России

О госбюджете. Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении.

Об обходе санкций. Ряд европейских компаний в обход санкций ЕС сыграли критически важную роль в развитии Россией "Арктик СПГ 2" - нового масштабного проекта по добыче и сжижению природного газа на крайнем севере Сибири.

Об импорте РФ. Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне.

О энергообъектах. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 17 октября 2023 года "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий".

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О расходах бюджета 2023 года. Президент Владимир Зеленский подписал закон №10038, которым вносятся изменения в нынешний бюджет, а именно увеличиваются расходы на оборону и безопасность более чем на 300 миллиардов гривен.

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