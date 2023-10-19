Компании ЕС помогают Кремлю реализовать стратегический проект в Арктике - расследование

Ряд европейских компаний в обход санкций ЕС сыграли критически важную роль в развитии Россией "Арктик СПГ 2" - нового масштабного проекта по добыче и сжижению природного газа на крайнем севере Сибири.

Это показали расследования, опубликованные 19 октября немецким изданием Der Spiegel/ZDF и французским Le Monde, которые основываются на аналитике, осуществленной Anti-Corruption Data Collective, а также на материалах кампании по прекращению экспансии российского экспорта ископаемого топлива, инициированной Razom We Stand.

Так, в поле зрения расследователей попала основанная в Германии инжиниринговая компания Linde.

Хотя публично Linde объявила о прекращении любых новых проектов в России после вторжения в Украину в феврале 2022 года, компания добросовестно выполнила свои контракты по "Арктик СПГ 2". В частности, Linde отправила в Россию по меньшей мере три партии оборудования, в том числе одну, зарегистрированную российской таможней 1 июня 2022 года.

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В 2022 году фактическая поставка могла состояться раньше, до начала действия санкций.

Однако, расследователи обращают внимание, что еще в 2018 году, то есть через четыре года после незаконной аннексии Крыма Россией, когда США уже наложили санкции на компанию "Новатэк", которая является лидером проекта "Арктик СПГ 2", Linde охотно взяла на себя обязательства поставить для этого проекта теплообменники.

Еще одна компания, которая обратила на себя внимание расследователей - Technip.

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Хотя контракт на управление международными аспектами проекта Technip подписала до полномасштабного вторжения России в Украину - в 2019 году, однако потом компания очень спешила выполнить как можно больше работ до того, как санкции ЕС вступят в силу.

В целом расследование показало, что с февраля 2022 года оборудование для "Арктик СПГ 2" отгружали компании из Великобритании, Италии и США.

Данные российской таможни свидетельствуют, что с момента вторжения в Украину главной торговой компании проекта было поставлено оборудования из Европы на сумму 400 миллионов долларов США.

Благодаря помощи западных инжиниринговых компаний, несмотря на санкции, Россия смогла завершить первую производственную линию проекта четко по графику - в июле 2023 года.

"Изучая российские таможенные данные и спутниковые снимки, мы обнаружили, что такие компании, как Linde и Technip, пошли на все, чтобы удовлетворить своих российских клиентов", - сказал партнер Data Desk Сэм Леон.

Теперь, если две другие части проекта будут также завершены, "Арктик СПГ 2" будет производить 19 миллионов тонн СПГ в год и будет способствовать достижению цели Кремля по использованию Северного морского пути для экспорта 100 миллионов тонн СПГ в год.

"Тысячи украинцев погибли от российских ракет, пуль и бомб в Украине, в то время как ЕС увеличил импорт сжиженного газа из России. Смертоносное российское оружие в значительной степени оплачивалось за счет растущего экспорта российского СПГ, которому способствовали европейские компании", - заявила директор украинской общественной организации "Razom We Stand" Светлана Романко. "Мы все еще ждем, когда ЕС введет эффективные санкции против российского энергетического сектора. Как могут демократические европейские лидеры, которые поддерживают нас, с одной стороны, заявлять, что они против российской жестокости против нас, а с другой стороны, позволять европейским компаниям продолжать поддерживать российскую газовую экспансию? Мы требуем от ЕС наконец ввести эффективный запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах и усилить экспортный контроль за любым оборудованием, программным обеспечением или технологиями, предоставляемых для стратегических проектов Путина, таких как "Арктик СПГ 2", - добавила Романко.

При этом, расследователи обращают внимание, что подпитка западной помощью проектов страны-агрессора - это не единственная проблема, связанная с данным проектом.

Еще в 2021 году группа из почти 40 депутатов Европарламента раскритиковала проект за его влияние на климат, окружающую среду и права коренных общин.

Проект был включен в список "углеродных бомб", которые в течение своей жизни выбросят в атмосферу более миллиарда тонн углекислого газа.

Напоминаем:

В сентябре 2023 года Государственный департамент США ввел санкции против компаний, играющих ключевую роль в строительстве и эксплуатации "Арктик СПГ 2", и их дочерних предприятий.