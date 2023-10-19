Бюджет-2024 принят в первом чтении
Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении.
За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов.
По словам заместителя председателя финкомитета ВР Ярослава Железняка, больше всего голосов за проект бюджета отдала фракция "Слуга народа" - 200.
Также за проект бюджета голоса отдали:
- "Платформа за жизнь и мир" - 17,
- "За будущее" - 14,
- "Голос" - 16,
- "Доверие" - 16,
- "Восстановление Украины" - 11,
- "Внефракционные" - 11.
Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" за проект бюджета не отдали ни одного голоса.
По словам Ярослава Железняка, парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год.
"Далее Кабмин обрабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", - отметил депутат
Основные показатели проекта бюджета в первом чтении выглядят следующим образом:
- доходы - в сумме 1,746 млрд грн,
- расходы - в сумме 3,308 млрд грн,
- предельный объем дефицита - в сумме 1,593 млрд грн.
Напоминаем:
К первому чтению у депутатов было не менее 1620 предложений к проекту государственного бюджета на 2024 год, которыми предусматривалось увеличение расходов госбюджета на дополнительную сумму 12,5 триллионов гривен.