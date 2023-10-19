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Бюджет-2024 принят в первом чтении

Четверг, 19 октября 2023, 12:48 - Лия Ильченко

Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении.

За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов.

По словам заместителя председателя финкомитета ВР Ярослава Железняка, больше всего голосов за проект бюджета отдала фракция "Слуга народа" - 200.

Также за проект бюджета голоса отдали:

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  • "Платформа за жизнь и мир" - 17,
  • "За будущее" - 14,
  • "Голос" - 16,
  • "Доверие" - 16,
  • "Восстановление Украины" - 11,
  • "Внефракционные" - 11.

Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" за проект бюджета не отдали ни одного голоса.

По словам Ярослава Железняка, парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год.

"Далее Кабмин обрабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", - отметил депутат

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Основные показатели проекта бюджета в первом чтении выглядят следующим образом:

  • доходы - в сумме 1,746 млрд грн,
  • расходы - в сумме 3,308 млрд грн,
  • предельный объем дефицита - в сумме 1,593 млрд грн.

Напоминаем:

К первому чтению у депутатов было не менее 1620 предложений к проекту государственного бюджета на 2024 год, которыми предусматривалось увеличение расходов госбюджета на дополнительную сумму 12,5 триллионов гривен.

бюджет Верховная рада
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