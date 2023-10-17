"Ничего не дано просто так": Марченко о вероятности помощи от МВФ "авансом"

Международный валютный фонд, несмотря на войну, вряд ли пойдет навстречу Украине в вопросе выполнения условий программы расширенного финансирования (EFF) и будет оказывать финансовую помощь "авансом".

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу.

"Я не готов сейчас сказать, что к нам могут отнестись снисходительно, если мы существенно подорвем обязательства и не выполним то, что должны сделать. Я не уверен, что нам могут пойти навстречу, несмотря на то, что у нас война", - отметил министр.

Он добавил, что контекст международных дискуссий по Украине определенным образом меняется, и это нужно учитывать.

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"Ничего не дано просто так, и никто ничего не гарантирует. В кулуарах все больше и больше проводится дискуссий, в которых вопрос Украины – это только одна из тем в международной повестке дня", - констатировал Марченко.

Напоминаем:

Международный валютный фонд в ходе подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) отметил по меньшей мере три важных достижения Украины, связанных со стабилизацией экономики.

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Международный валютный фонд (МВФ) объявил о запуске фонда развития способностей для Украины, на который доноры уже выделили 14 млн дол.

Международный валютный фонд заявил о недопустимости попытки депутатов отсрочить финансовый мониторинг политически значимых лиц (РЭР), поскольку это обязательство, которое взяло на себя государство Украина в рамках сотрудничества с Фондом.