МВФ відзначив три досягнення України у стабілізації економіки

Міжнародний валютний фонд у ході підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) відзначив щонайменше три важливі досягнення України, пов’язаних зі стабілізацією економіки.

Про це заявила директор-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва під час пресконференції в Марракеші, передає Укрінформ.

"У цьому (другому – ред.) перегляді ми зафіксували три дуже важливих досягнення", – зауважила глава Фонду.

Першим досягненням, за словами Георгієвої, є відновлення економічного зростання.

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"Зараз ми прогнозуємо зростання приблизно до 3%. У нас був діапазон від 1% до 3%, і ми схиляємося до вищої межі цього діапазону", – пояснила Георгієва.

Крім цього, показник інфляції в Україні був приведений до однозначних цифр, чого можуть досягти не всі економіки навіть у мирний час. Очільниця МВФ наголосила, що рівень інфляції в Україні був високим і знизився завдяки "продуманій політиці".

Третім доссягненням є те, що Україна має солідні міжнародні резерви. Це дало змогу НБУ почати втілення заходів щодо керованої гнучкості обмінного курсу.

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Георгієва нагадала про необхідність помітного прогресу з українського боку щодо контролю витрат. Зокрема, в Україні вже ухвалили закон, який передбачає відновлення декларацій.

Глава Фонду підкреслила, що МВФ працює з українською владою "над усіма аспектами" програми розширеного фінансування EFF. А також поновив постійну роботу свого офісу в Києві, і це "дозволяє взаємодіяти з українською владою на щоденній основі".

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками цього року на рівні 2%, у квітневому прогнозі Фонд очікував скорочення української економіки на 3%.

МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.