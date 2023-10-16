У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів

Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає "Інтерфакс-Україна".

У МВФ наголошують, що поправки до законопроєкту №9296-д щодо відтермінування фінансового моніторингу PEP і створення реєстру PEP вже після вступу України до ЄС суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду й не відповідають міжнародним стандартам у цій сфері.

"Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС", - заявив Степанян.

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"Оскільки терміну виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань", - зазначив постійний представник фонду.

Водночас вже 16 жовтня депутати були змушені виправити "непорозуміння" та привести законопроєкт №9296-д відповідно до зобов'язань України.

Про це повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

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"Законопроєкт про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами. Непорозуміння виправлене", - повідомив Гетманцев.

Нагадуємо:

Фінкомітет 4 вересня рекомендував ВР прийняти за основу цей законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але запроваджує ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб.

Законопроєкт №9269-д після певної паузи, пов'язаної з браком достатньої підтримки, було ухвалено в першому читанні 21 вересня 260 голосами.

До другого читання парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня підтримав законопроєкт про РЕР, але у редакції, що набуває чинності з моменту вступу України до ЄС.

Тоді ж Гетманцев повідомив, що повторно скликає комітет для розгляду законопроєкту 16 жовтня.

Ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ.