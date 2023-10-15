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МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

Неділя, 15 жовтня 2023, 16:30 - Ігор Пилипів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили 14 млн дол. 

Про це повідомив глава Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.

"Сьогодні (14 жовтня – ЕП) МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни, успішного здійснення реформ", – зазначив Пишний. 

Глава НБУ підкреслив,  у двох останніх меморандумів України з МВФ, зокрема, йдеться про  те, що основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України.

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Крім того, у цій спільній вправі важливими є кілька напрямів – міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади. І за кожним із них важливими складовими є ритмічність, своєчасність та повнота. Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду.

"МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили 14 млн дол. Ціль – зібрати 65 млн дол", – заявив Пишний. 

Нагадаємо:

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Міжнародний валютний фонд у ході підготовки до другого перегляду програми  розширеного фінансування (EFF) відзначив щонайменше три важливі досягнення України, пов’язаних зі стабілізацією економіки.

МВФ НБУ реформи
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Економічна правда
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