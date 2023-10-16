Новости 16 октября: имущество аэропорта "Одесса" арестовали, графики отключений пока не будут применять

Об отопительном сезоне. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев 16 октября начинает подключение к теплу жилых домов.

О МВФ. Международный валютный фонд заявил о недопустимости попытки депутатов отсрочить финансовый мониторинг политически значимых лиц (РЕР), поскольку это является обязательством, которое взяло на себя государство Украина в рамках сотрудничества с Фондом.

О графиках отключений. Министерство энергетики опровергло информацию о применении в Украине стабилизационных графиков отключения электроэнергии, пока ресурса достаточно для потребностей потребителей.

Об аэропорте "Одесса". Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса".

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О "Центрэнерго". Фонд госимущества Украины предложил пять кандидатур в члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".

Эксклюзив ЭП

Украине не хватает 4,5 миллиона работников. Как преодолеть дефицит рабочей силы?

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Действительно ли Украину постиг кадровый голод и откуда государству брать миллионы работников.





