В МВФ отреагировали на попытку депутатов нарушить обязательства Украины по финмониторингу РЕРов

Международный валютный фонд заявил о недопустимости попытки депутатов отсрочить финансовый мониторинг политически значимых лиц (РЕР), поскольку это является обязательством, которое взяло на себя государство Украина в рамках сотрудничества с Фондом.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, передает "Интерфакс-Украина".

В МВФ отмечают, что поправки к законопроекту №9296-д об отсрочке финансового мониторинга PEP и создании реестра PEP уже после вступления Украины в ЕС противоречат договоренностям Украины и Международного валютного фонда и не соответствуют международным стандартам в этой сфере.

"Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) является суть важным для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, которые поддерживает МВФ, и так же важно на пути к членству в ЕС", - заявил Степанян.

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"Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без проволочек", - отметил постоянный представитель фонда.

В то же время уже 14 октября депутаты были вынуждены исправить "недоразумение" и привести законопроект №9296-д в соответствии с обязательствами Украины.

Об этом сообщил глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.

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"Законопроект о пепах поддержан в редакции, согласованной с партнерами. Недоразумение исправлено", - сообщил Гетманцев.

Напоминаем:

Финкомитет 4 сентября рекомендовал ВР принять за основу данный законопроект, который восстанавливает отмененный в прошлом году пожизненный статус PEP, но вводит риск-ориентированный подход при финмониторинге таких лиц.

Законопроект №9269-д после определенной паузы, связанной с отсутствием достаточной поддержки, был принят в первом чтении 21 сентября 260 голосами.

Ко второму чтению парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 октября поддержал законопроект о РЕР, но в редакции, вступающей в силу с момента принятия Украины в ЕС.

Тогда же Гетманцев сообщил, что повторно созывает комитет для рассмотрения этого законопроекта 16 октября.

Принятие данного закона является важным структурным маяком программы сотрудничества с МВФ.