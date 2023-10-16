В Минэнерго опровергли введение графиков отключения электроэнергии

Министерство энергетики опровергло информацию о применении в Украине стабилизационных графиков отключения электроэнергии, пока ресурса достаточно для потребностей потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве отметили, что такая информация массово распространяется в последние дни в преддверии отопительного сезона.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны", - отметили в Минэнерго.

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В министерстве уточнили, что они возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологические нарушения и в случае неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.

В Минэнерго призвали граждан быть бдительными и пользоваться только официальной и достоверной информацией.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что министерство энергетики Украины не планирует применять графики отключений электроэнергии с 1 октября.

Экономическая правда