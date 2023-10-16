ФГИУ предложил 5 кандидатур в члены набсовета "Центрэнерго": что о них известно

Фонд госимущества (ФГИ) Украины предложил пять кандидатур в члены наблюдательного совета (НС) ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA.

В качестве представителей государства в лице ФГИ в члены НС "Центрэнерго" предложены кандидатуры Андрея Готы и Виктора Бусько.

В свою очередь, в качестве независимых членов наблюдательного совета предложены кандидатуры Гранига Корнелиуса Роберта, Бен Дора Йонатана и Юлии Рыбак.

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Указанные кандидатуры будут вынесены на рассмотрение дистанционного внеочередного собрания акционеров 20 октября 2023 года.

Андрей Гота

Гота известен связями с Офисом президента. В частности, возглавлял кабинет руководителя Офиса Президента Украины.

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По данным движения "Чесно", по состоянию на сентябрь 2023 года Гота работает штатным советником Офиса президента.

Ранее также работал главным специалистом - первым секретарем по экономическим вопросам в Посольстве Украины в США.

Виктор Бусько

Бусько родился и вырос в Мариуполе. Имеет большой послужной список работы в компаниях Рината Ахметова. В частности, работал коммерческим директором "Азовстали", директором по закупкам и коммерческим директором Харцызского трубного завода, входящего в группу "Метинвест".

По данным движения "Чесно", был членом политической партии "Оппозиционный блок".

Бусько работал председателем предыдущего состава наблюдательного совета "Центрэнерго". Также, он работал председателем комиссии по прекращению, исполняющим обязанности генерального директора АО "Электротяжмаш".

На данный момент Бусько - директор департамента развития и инвестиций госпредприятия "Леса Украины".

Граниг Корнелиус Роберт

Помимо того, что Граниг Корнелиус является генеральным директором консалтинговой фирмы K-Advisors с головным офисом в Австрии и представительством в Украине, он также известен как член правления "Райффайзен Банк Аваль".

Бен Дор Йонатан

Уроженец Киева.

На данный является представителем компании YBD consulting services. Сайт компании закрыт для свободного доступа.

В то же время, согласно информации в Linkedin, компания предоставляет услуги дизайна и насчитывает от 2 до 10 сотрудников.

В открытых источниках можно также найти информацию, что Бен Дор Йонатан был председателем Украинского представительства Еврейского Национального Фонда ККЛ-Украина.

В 2010 году Бен Дор Йонатан занимал пост почетного консула Республики Казахстан в Израиле.

Юлия Рыбак

На данный момент Рыбак является сопредседателем Секретариата Немецко-Украинского энергетического партнерства.

Согласно информации в Linkedin, работала советником министра энергетики Украины, сотрудничала с правительством по вопросам реформ энергетического сектора.

Напоминаем:

7 августа 2023 года решением общего собрания акционеров "Центрэнерго" был утвержден новый состав наблюдательного совета общества. Однако этот состав наблюдательного совета оказался переходным - "до избрания новых независимых кандидатов, используя лучшие практики корпуправления".

В августе независимыми членами были избраны Евгений Горкунов, Владимир Величко, Андрей Ткаченко, представители от государства - Андрей Гота и Виктор Бусько.

Государство в лице ФГИ является собственником 289 205 117 простых именных акций ПАО "Центрэнерго", что составляет 78,289% его уставного капитала.