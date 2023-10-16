Рубль продолжает падать, вопреки попыткам Путина поддержать его валютными ограничениями

16 октября утренняя сессия на Московской бирже открылась очередным падением рубля, вопреки вступлению в силу указа президента РФ Владимира Путина, обязавшего экспортеров размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% от этого на внутреннем рынке.

Рубль показывает негативную динамику к основным валютам, несмотря на сформированный за выходные спрос на иностранную валюту, и значительно подорожавшую по итогам пятницы нефть.

На момент открытия биржи, пара доллар/рубль котировалась по 97,44, соответственно рубль потерял 0,2%.

Пара евро/рубль котировалась по 102,69, итого рубль потерял 0,5%.

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Напоминаем:

11 октября вечером, уже после закрытия биржевых валютных торгов, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля.

И уже 12 октября пара доллар/рубль составила значение 96,46 руб/доллар - впервые с 27 сентября. Таким образом, рубль набрал 3,3% по сравнению с предыдущим днем, до подписания указа.

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Пара евро/рубль 12 октября котировалась по 102,81 - и здесь рубль набрал 3,5% по сравнению с предыдущим днем. До таких показателей рубль укрепился впервые 29 сентября.

В то же время эксперты, которых в течение дня опрашивали российские СМИ, хотя и признавали сиюминутный эффект от указа Путина, однако ни один из них не высказался в пользу того, что обязательная продажа валютной выручки в дальнейшем радикально повлияет на курс рубля.

13 октября курс российского рубля на основной биржевой сессии начал тяготеть к снижению.

В то же время цены на нефть 13 октября выросли после того, как США усилили свою программу санкций против российского экспорта сырой нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу предложения.

При этом, в России ожидают увидеть заметный приток валюты на внутренний рынок от рекордного за много месяцев российского нефтяного экспорта в сентябре - он был оценен Международным энергетическим агентством (МЭА) в $18,8 миллиарда.