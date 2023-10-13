Рубль остановил рост уже на второй день после указа Путина о продаже валютной выручки

Курс российского рубля на основной биржевой сессии 13 октября начал тяготеть к снижению после сильного роста на предыдущих торгах, спровоцированного президентским указом Владимира Путина об обязательной продаже экспортной валютной выручки, введенным для стабилизации курса рубля.

Такие данные приводит агентство Reuters.

После 11.05 утра пара доллар/рубль расчетами котировалась по 97,53. По отношению к предыдущему дню рубль потерял 0,1%.

Пара евро/рубль котировалась к этому времени по 103,02. Рубль потерял 0,2%.

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Напоминаем:

11 октября вечером, уже после закрытия биржевых валютных торгов, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля.

И уже 12 октября пара доллар/рубль составила значение 96,46 руб/доллар - впервые с 27 сентября. Таким образом, рубль набрал 3,3% по сравнению с предыдущим днем, до подписания указа.

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Пара евро/рубль 12 октября котировалась по 102,81 - и здесь рубль набрал 3,5% по сравнению с предыдущим днем. До таких показателей рубль укрепился впервые 29 сентября.