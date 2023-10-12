Путин спасает рубль: указ об обязательной продаже валютной выручки усилил его на 3%

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным 11 октября указа о возвращении обязательной продажи валютной выручки, на торгах 12 октября рубль усилился на 3-3,5% к основным валютам.

11 октября вечером, уже после закрытия биржевых валютных торгов, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля.

И уже 12 октября пара доллар/рубль составила значение 96,46 руб/доллар - впервые с 27 сентября. Таким образом, рубль набрал 3,3% по сравнению с предыдущим днем, до подписания указа.

Пара евро/рубль 12 октября котировалась по 102,81 - и здесь рубль набрал 3,5% по сравнению с предыдущим днем. До таких показателей рубль укрепился впервые 29 сентября.

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Опрошенные эксперты, которых в течение дня цитировали российские СМИ, признавали эффект от указа Путина. Однако ни один из них не высказался в пользу того, что обязательная продажа валютной выручки окажет в дальнейшем радикальное влияние на курс рубля.

Так, в Центробанке, который ранее неоднократно выступал против возвращения к обязательной продаже валютной выручки экспортерами, считая, что это не даст ожидаемого эффекта в стабилизации курса рубля, говорят о снижение волатильности на рынке, но только в краткосрочной перспективе.

"Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке",— говорится в комментарии Центробанка.

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Однако Центробанк подчеркивает, что ключевыми факторами, которые могут стабилизировать валютный рынок, являются внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции.

Глава "Сбербанка" Герман Греф также заявляет, что требование для части экспортеров продавать валютную выручку фундаментально вряд ли повлияет на курс. Хотя, Греф признает, что определенное положительное влияние данные валютные ограничения все же принесли.

"Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу", — сказал Греф.

Согласно его прогнозам, курс рубля постепенно стабилизируется на отметке 90 руб за доллар. А в дальнейшем возможно некоторое укрепление рубля, "если параметры наших экспортных товаров останутся теми же".

"Нормальный сегодня фундаментальный курс — 85–90 руб за доллар", — считает Греф.

Менее оптимистичные оценки путинскому указу дала аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Она считает, что технически стоит ожидать ускорения роста рубля и закрепление валютных пар на уровне 94,50 руб за доллар и 101,50 руб за евро.

Как считают эксперты, на стороне рубля во второй половине октября будет еще выступать и фискальный фактор. В октябре, помимо Единого налогового платежа, куда входит нефтяной налог на добычу полезных ископаемых, нефтяники уплачивают квартальный налог на добавленный доход, что увеличивает вероятность роста продаж экспортной валютной выручки для расчетов с бюджетом.

При этом есть шансы скоро увидеть заметный рост притока валюты на внутренний рынок от рекордного за много месяцев российского нефтяного экспорта в сентябре - он был оценен Международным энергетическим агентством (МЭА) в 18,8 млрд долларов.

Препятствовать же позитивному эффекту от введения обязательной продажи может неподвластный административному решению технический фактор: значительные временные лаги в возврате валютной выручки из-за роста логистических издержек в условиях западных ограничений, специфики валютного законодательства ряда стран, куда был перенаправлен экспорт, и другие факторы.

Напоминаем:

В среду вечером, уже после закрытия биржевых валютных торгов, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля.

Указ распространяется на 43 группы компаний, при этом обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке вводится на 6 месяцев.

Обязательная продажа в России уже действовала несколько месяцев в прошлом году в качестве поддержания финансовой стабильности. Российская валюта даже показывала значительный рост к многолетним максимумам, однако на это повлиял и ряд других факторов.