Нефть дорожает после введения санкций к нарушителям "потолка цен" G7

Цены на нефть 13 октября выросли после того, как США усилили свою программу санкций против российского экспорта сырой нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на Brent выросли на 94 цента, или на 1,1%, до $86,94 за баррель на 6:30 по Гринвичу.

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Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 1,07 доллара, или на 1,3%, до 83,98 доллара за баррель

Несмотря на колебания в течение недели в обеих контрольных показателях, Brent имеет еженедельный прирост на 2,8%, тогда как WTI должен подняться на 1,4% через неделю после того, как оба контракта резко выросли в понедельник.

Что повлияло на цены

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Рост был вызван потенциальными перебоями в экспорте с Ближнего Востока после того, как нападение ХАМАС на Израиль в прошлые выходные создало угрозу возможного более широкого конфликта.

Рынок больше всего озабочен ограничениями поставок с Ближнего Востока и России.

12 октября США ввели первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть, цена которой превышает установленную G7 максимальную цену в 60 долларов за баррель, чтобы закрыть лазейки в механизме, предназначенном для наказания Москвы за ее вторжение в Украину.

Россия является вторым по величине производителем нефти в мире и крупным экспортером и усиленный контроль США за ее поставками может сократить поставки.

Также в четверг Организация стран-экспортеров нефти оставила свой прогноз по росту глобального спроса на нефть, ссылаясь на признаки устойчивости мировой экономики в текущем году и ожидая дальнейшего роста спроса в Китае.

Цены на нефть не учли данные, опубликованные в пятницу, свидетельствующие о снижении импорта китайской сырой нефти в сентябре по сравнению с августом.

В прошлом месяце импорт составил 45,74 млн метрических тонн, или 11,13 млн баррелей в день, что на 10,5% ниже уровня августа, ставшего третьим самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Однако в сентябре импорт вырос на 14% по сравнению с годом ранее, продолжая тенденцию, наблюдавшуюся до 2023 года, когда импорт значительно превысил уровень 2022 года, когда экономика Китая пострадала от широкомасштабных пандемических ограничений.

Напоминаем:

Соединенные Штаты Америки впервые ввели санкции в ответ на обход ценового потолка для российской нефти.