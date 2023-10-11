Госаудитслужба ответила предприятиям ВПК: к вашему невыполнению контрактов отношения не имеем

В Госаудитслужбе говорят, что не требовали у предприятий ВПК вернуть никаких средств, а возмущение производителей было манипулятивным, с целью переложить на ревизоров ответственность за невыполнение контрактов.

Соответствующее заявление размещено на сайте Государственной аудиторской службы.

"Госаудитслужба не может требовать возврата средств от кого-либо, поскольку это не является ее функцией. Согласно закону мы можем только фиксировать возможные нарушения и давать рекомендации как можно скорее устранить выявленные недостатки. Служба действует по закону и с требованием вернуть средства ни к одному предприятию не обращалась", - отметила руководитель Госаудитслужбы Алла Басалаева.

Она назвала манипуляциями все попытки производителей переложить ответственность на государственных аудиторов за невыполнение профинансированных на 100% государственных контрактов.

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В качестве примера Басалаева привела ситуацию с КБ "Луч", ревизию которого проводит ГАСУ по обращению правоохранительных органов.

Также отмечается, что Государственная аудиторская служба с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружила злоупотреблений на 6 млрд гривен, которые недобросовестные производители, исполнители государственных контрактов в сфере обороны, хотели вывести из бюджета страны.

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Производитель ракет "Нептун" - Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", уже дважды обращалось к правительству из-за действий Госаудитслужбы.

Возмущение производителей вызвали выводы, которые признали нарушением включение прибыли в состав цены на продукцию.

В КБ "Луч" отмечают, что за собственные оборотные средства разрабатывают новые системы вооружения, ликвидируют последствия ракетных ударов, восстанавливают и заменяют поврежденное оборудование и продукцию, осуществляют релокацию производства и наращивают производственные мощности.

"Эти оборотные средства формируются прибылью, полученной в том числе от государственных контрактов. Разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен постановлением №363 от 3 марта 2021 года, действующим и сейчас", - отмечает предприятие.