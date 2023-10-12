Сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги 12 октября в России

12 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России.

Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах РФ.

"Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете", — сказал собеседник агентства.

После этого, по его словам, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

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Официального подтверждения этой информации нет.

Напоминаем:

В России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями.

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2 октября в России за день произошло сразу три аварийных инцидента с гражданскими самолетами.

Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. Более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину.

Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов.

Не выдержав санкций, Россия подала жалобу в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении правил авиасообщения странами Запада.