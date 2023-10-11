В России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines объявила о сокращении полетов из-за проблем с обслуживанием двигателей самолетов.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

https://www.kommersant.ru/doc/6267234

Как выяснило издание, S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15%. На сегодня в компании не летает и находится на обслуживании около 20% парка. Проблема — в ремонте американских двигателей Pratt & Whitney, которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране.

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Как пояснили источники "Ъ" в Минтрансе и отрасли, на этот шаг перевозчик пошел в первую очередь из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320 A320/А321neo.

Напоминаем:

Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. Более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов.

Не выдержав санкций, Россия подала жалобу в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении правил авиасообщения странами Запада.