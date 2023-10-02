В России за день произошло сразу три аварийных инцидента с гражданскими самолетами

2 октября в России сразу три самолета авиакомпании "Аэрофлот" сломались за один день.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Так, самолет Boeing 777 не смог вылететь из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси. Рейс был отменен. Пассажиров перенаправили на другие рейсы.

В российской авиакомпании переложили ответственность за данный инцидент на сотрудников наземных служб таиландского аэропорта. Якобы сотрудники аэропорта Пхукета повредили створку шасси самолета при подготовке к вылету рейса.

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Однако в этот же день из-за поломки другого самолета "Аэрофлота" в Москве застряли 400 пассажиров, собиравшихся в Турцию. Их пытались доставить в Анталью дважды. Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя.

Второй самолет также оказался сломан: его чинили 1,5 часа, не выпуская людей из салона, но эти попытки успехом не увенчались.

Как подчеркивает издание, самолеты российских авиакомпаний стали в два раза чаще ломаться, в том числе в полете. С января по август 2023 года было зафиксировано более 120 таких случаев, тогда как в предыдущие пять лет за аналогичный период в среднем происходило 55.

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Чаще всего у самолетов ломаются двигатели (30% случаев) и шасси (25% случаев). Также встречаются проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования и лобовым стеклом (по 3–6% случаев на каждую из перечисленных проблем).

Из имевшихся у российских авиакомпаний на апрель 2022 года 817 иностранных самолетов по меньшей мере 72 (9%) уже пережили минимум одну поломку, которую устраняли несертифицированные сервисы с использованием запчастей неизвестного происхождения. Одним из источников деталей могла стать "каннибализация" самолетов. К январю 2023 года на запчасти оказалось разобрано 25–30% парка.

Напоминаем:

На минувшей неделе в России объявили о непрофессионализме гражданских летчиков и дали месяц на переподготовку.

Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. Более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину.

Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов.

В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.