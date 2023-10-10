Минфин привлек почти 21 миллиард от размещения ОВГЗ
Министерство финансов на аукционе во вторник, 10 октября, разместило облигации на почти 21 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Так, министерство разместило однолетние ОВГЗ под 17,54% на 1,3 млрд грн (ставка снизилась с 17,55% на прошлой неделе).
Также удалось разместить бумаги со сроком погашения 1 год 7 месяцев под 18,34% на 2,6 млрд грн (ставка снизилась с 18,35%).
В то же время от продажи трехлетних ОВГЗ удалось привлечь 5,018 млрд под неизменные 19,19% годовых. Ранее НБУ внес этот выпуск ОВГЗ в перечень бенчмарк-облигаций, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.
Кроме этого, Минфин разместил однолетние долларовые бумаги под 4,78%, привлекая 286 млн долл.
Напомним:
Министерство финансов на аукционе во вторник, 3 октября, разместило облигации на сумму 11,9 млрд грн.
Министерство финансов на аукционе во вторник, 19 сентября, разместило облигации на сумму более 14,7 млрд грн в эквиваленте.
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 12 сентября привлекло 14,2 млрд грн в эквиваленте.
Экономическая правда