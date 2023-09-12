Від розміщення ОВДП залучили ще понад 14 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня залучило 14,2 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

Від розміщення облігацій з терміном погашення 1,1 року під 17,8% залучили 495 млн грн.

Водночас папери з терміном погашення 1,8 року розмістили під 18,34% (ставка підвищилась порівняно з 18,31% минулого тижня) - вдалось залучити 4,13 млрд грн.

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А трирічні ОВДП під 19,19% (ставка не змінилась) розмістили на 4,35 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в євро під 4,78% - вдалось залучити 143 млн доларів.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 вересня залучило 6,43 мільярда гривень.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення ОВДП 29 серпня залучило 7,3 млрд грн, ставку однієї з позицій знизили.

Економічна правда