Всі розділи
Укр / Рус

Від розміщення ОВДП залучили ще понад 14 мільярдів

Вівторок, 12 вересня 2023, 19:04 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня залучило 14,2 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

Від розміщення облігацій з терміном погашення 1,1 року під 17,8% залучили 495 млн грн.

 

Водночас папери з терміном погашення 1,8 року розмістили під 18,34% (ставка підвищилась порівняно з 18,31% минулого тижня)  - вдалось залучити 4,13 млрд грн.

Реклама:

А трирічні ОВДП під 19,19% (ставка не змінилась) розмістили на 4,35 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в євро під 4,78% - вдалось залучити 143 млн доларів.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 вересня залучило 6,43 мільярда гривень.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення ОВДП 29 серпня залучило 7,3 млрд грн, ставку однієї з позицій знизили.

Економічна правда

Мінфін ОВДП
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
В "Дії" можна придбати нові військові облігації "Євпаторія" 12 вересня 2023, 10:49
У держбюджеті-2024 не передбачено збільшення податків – Марченко 7 вересня 2023, 14:05
Україна отримає $230 мільйонів на екстрений ремонт житла у рамках проєкту Світового банку 6 вересня 2023, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті