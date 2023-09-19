Мінфін від розміщення ОВДП залучив майже 15 мільярдів
Вівторок, 19 вересня 2023, 19:58 -
Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 19 вересня, розмістило облігації на суму понад 14,7 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів у Facebook.
Так, від розміщення ОВДП у гривні на 1,1 року під 17,65% залучили 1, 291 млрд грн.
Водночас облігації з терміном погашення 1,8 року під 18,31% розмістили на 2,147 млрд грн.
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Також Мінфін розмістив облігації на 3 роки на 2,44 млрд грн під 19,19%.
Крім цього, міністерство розмістило річні облігації в євро під 3,25% на 48,5 млн євро, а дол на 191 млн під 4,79%.
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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня залучило 14,2 млрд грн в еквіваленті.
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