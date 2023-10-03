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Минфин от размещения ОВГЗ привлек почти 12 миллиардов

Вторник, 3 октября 2023, 20:17 - Алексей Павлыш

Министерство финансов на аукционе во вторник, 3 октября, разместило облигации на сумму 11,9 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Так, министерство разместило однолетние ОВГЗ под 17,55% на 3,9 млрд грн (ставка снизилась с 17,65% до 17,55%).

 

Также удалось разместить бумаги со сроком погашения 1 год 7 месяцев под 18,34% на 2,6 млрд грн.

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В то же время от продажи трехлетних ОВГЗ удалось привлечь 5,38 млрд под неизменные 19,19% годовых. Ранее НБУ внес этот выпуск ОВГЗ в перечень бенчмарк-облигаций, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

А валютных ОВГЗ Минфин в этот раз не размещал.

Напомним:

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Министерство финансов на аукционе во вторник, 19 сентября, разместило облигации на сумму более 14,7 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 12 сентября привлекло 14,2 млрд грн в эквиваленте.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ
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