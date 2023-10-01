Все разделы
Укр / Рус

Из украинских портов вышли еще три судна с агропродукцией и железной рудой

Воскресенье, 1 октября 2023, 17:10 - Алексей Павлыш

Из портов Черноморск и Южный вышли три судна с агропродукцией и железной рудой, а 5 новых судов направляются в порты на загрузку.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Кубракова, балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флаги Либерии и Палау) экспортировали более 127 тыс украинской агропродукции и железной руды.

Реклама:

Министр добавил, что в Большой Одессе ждут под загрузку 5 новых судов. "Балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют почти 120 тыс тонн украинского зерна в страны Африки и Европы", - отметил он.

Напоминаем:

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

Реклама:

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

26 сентября сообщалось, что по временному гуманитарному коридору в Черном море из Одесских портов уже вышли семь судов.

Экономическая правда

порты зепно Минвосстановления
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
В порту Рени обнаружили почти миллион пачек безакцизных сигарет 29 сентября 2023, 12:20
Украинские порты удалось покинули 50 из 100 судов, заблокированных после начала войны 27 сентября 2023, 11:25
Временный коридор: из Украины уже вышло 7 судов 26 сентября 2023, 16:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте