Из украинских портов вышли еще три судна с агропродукцией и железной рудой

Из портов Черноморск и Южный вышли три судна с агропродукцией и железной рудой, а 5 новых судов направляются в порты на загрузку.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Кубракова, балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флаги Либерии и Палау) экспортировали более 127 тыс украинской агропродукции и железной руды.

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Министр добавил, что в Большой Одессе ждут под загрузку 5 новых судов. "Балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют почти 120 тыс тонн украинского зерна в страны Африки и Европы", - отметил он.

Напоминаем:

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

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Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

26 сентября сообщалось, что по временному гуманитарному коридору в Черном море из Одесских портов уже вышли семь судов.

Экономическая правда