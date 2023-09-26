Временный коридор: из Украины уже вышло 7 судов

Временным гуманитарным коридором в Черном море из Одесских портов уже вышли семь судов.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"По обновленным данным, новым коридором у нас уже вышло 7 судов. То есть это 7 из 7 успешных кейсов. Зашло 2, вышло 7. Пять судов – это те, которые были здесь до начала полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором суда находятся в наших территориальных водах", – сказал Плетенчук.

Как пояснил спикер ВМС, дальше суда попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции вплоть до Босфорского залива.

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"Это уже территориальное море стран НАТО. И соответственно, задача огневого поражения по этой территории - это нанесение огневого поражения по суверенной территории этих стран. Поэтому на такое они (россияне - ЭП) не могут решиться", - отметил он.

В ВМС подчеркивают, что опасность в Черном море на сегодняшний день остается именно из-за авиации и ракетного вооружения. В то же время, корабельные группировки враг уже не заводит в акваторию, поскольку боится их уничтожения.

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Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе".

Первое судно, воспользовавшееся украинским черноморским коридором после выхода РФ по "зерновой инициативе", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.