Дело Укргазбанка: следствие о присвоении бывшими должностными лицами банка 206 млн завершили

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу завладения средствами "Укргазбанка" в размере 206 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В незаконном выводе средств подозревают преступную организацию во главе с экс-председателем правления АБ "Укргазбанк" – Кириллом Шевченко.

Следствие установило, что должностные лица банка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдо посредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

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В сентябре 2015 года была создана преступная организация для расширения круга участников преступления и увеличения возможностей для завладения средствами банка.

"На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.

Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдо посредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало", – отметили в НАБУ.

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Правоохранители указывают, что псевдо посредниками оказались ФЛП, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

За время существования схемы (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госбанк осуществил более тысячи переводов в адрес 52 псевдо посредников, потратив на это более 206 млн грн.

Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре возглавил его по решению правительства.

Напоминаем:

САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн. гривен.

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

В октябре 2022 года ВАКС назначил залог экс-директору департамента "Укргазбанка" в размере около 40,2 млн. гривен.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению свыше 200 млн грн, среди которых - глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 миллионов гривен убытков "Укргазбанку" в виде содержания под стражей.

В феврале детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении "еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экспредседателем правления АБ "Укргазбанк", незаконно выведшим из финансового учреждения 206 млн грн".

В августе НАБУ обновило подозрение экспредседателю Нацбанка Кириллу Шевченко – его подозревают в создании преступной организации и легализации средств.