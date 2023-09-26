Дело Полтавского ГОКа Жеваго: главу правления заключили под стражу с возможностью залога в почти миллиард

Нацполиция

Печерский районный суд Киева 26 сентября избрал меру пресечения председателю правления Полтавского ГОКа Виктору Лотоусу в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 999 млн 991 тыс грн.

Об этом УП сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как установили сотрудники Нацполиции, у комбината была лицензия только на добычу железистых кварцитов. А отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны храниться в специально отведенных хранилищах.

Однако фигуранты, не имея соответствующей лицензии, обрабатывали их, а полученный щебень разных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности.

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Отходы, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов, также относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения. Это подтвердило заключение экспертного исследования. Следовательно, на их использование необходимо было получить соответствующую лицензию.

Следствие установило, что в период 2015-2021 годов незаконно было добыто более 20 млн кубометров полезного ископаемого, а сумма нанесенного ущерба составляет более 157 млрд грн убытков.

Напоминаем:

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Должностные лица горно-обогатительного комбината, конечным бенефициаром которого является подсанкционный бывший народный депутат VII и VIII созывов, наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.

По данным источника УП, речь идет о Полтавском горно-обогатительном комбинате, принадлежащем Константину Жеваго.

В конце июня 2023 года ДБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении руководству и начальникам отделов ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго.

Следствие установило, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В июле пресс-служба Константина Жеваго заявила, что сообщения о мерах пресечения должностным лицам "Полтавского горно-обогатительного комбината" по уголовному делу о якобы реализации отходов добычи железной руды, содержат манипулирование общественным мнением.